Daddy Yankee anuncia su retiro lanzando ‘Legendaddy’, su mejor producción y gira

En un sorpresivo mensaje a través de su página web y sus redes sociales, el artista Daddy Yankee anunció su retiro de la música.

"Esta carrera, que ha sido una maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas, para convertir este género en el más grande del mundo", señaló Daddy Yankee al inicio de su video.

Publicidad

"Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos", continúa diciendo.

Tras señalar que para él es un orgullo que los niños de los barrios en donde creció ya no quieran ser narcotraficantes sino artistas, anuncia su retiro.

Publicidad

“Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada 'Legendaddy'".

Según el reguetonero, Legendaddy presentará "todos los estilos que me han definido en un solo álbum” y contará con "fiesta, guerra y romance". El trabajo musical será presentado el próximo jueves 24 de marzo, a las 8:00 p.m.

Publicidad

#LaÚltimaVuelta será la gira de despedida de Daddy Yankee y quienes quieran conocer qué lugares visitará puede entrar a la página web del artista.

Publicidad

En Colombia estará en Cali, en octubre 7; Bogotá, octubre 8; Barranquilla, octubre 14; y Medellín, octubre 15. Las boletas saldrán a la venta el 30 de marzo.