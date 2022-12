Daddy Yankee desmiente, una vez más, que sea homosexual

Luego de que una supuesta foto del cantante besando a otro hombre circulara en internet, el artista se pronunció:

"Gozo de excelente salud, tengo una familia estable por 20 años, sigo teniendo éxito y soy MILLONARIO..", trinó.

"Seguiré compartiendo mi éxito con los que me aman y restregándoselo en la cara a los que me odian. *THE BIG BOSS*".

Según el portal de Univisión, la representante del artista "confirmó que se trata de una mentira".

Junto a la fotografía también circulaba un supuesto comunicado que decía que el artista no se sentía preparado para hablar por el miedo al rechazo, a la crítica y por su familia.

Al mediodía de este miércoles Yankee publicó dos trinos: "'Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas' Albert Einstein" y "Ningun imperio en la historia ha tenido mas esclavos que el dinero, los medios de comunicación y el internet".

Luego de varios rumores en marzo pasado, el artista publicó un mensaje similar en su cuenta de Twitter: "Nuevamente a ustedes ignorantes: "la internet es donde la mentira se convierte en verdad y la verdad en un mito" *despierta bobo*".