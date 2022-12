Daddy Yankee le pagaba lujoso apartamento a Chyno Miranda mientras estaba internado

Durante una entrevista con 'Chisme no like', Alexandra Jiménez, asistente y publicista de Chyno Miranda , aseguró que Daddy Yankee fue uno de los amigos que más ayudó al cantante durante su proceso de rehabilitación. El intérprete de 'Con calma' le pagó al venezolano el alquiler de su lujoso apartamento en Miami.



"Este apartamento lo pagó el señor Daddy Yankee con su equipo, nos han apoyado muchísimo", dijo Jiménez. Además, el programa de televisión 'Sábado en la noche' confirmó lo dicho por la mujer.

"Él quedó muy ahogado económicamente por la situación. El alquiler de Doral (ciudad en el condado de Miami-Dade) finalmente lo asumió, de acuerdo a la información recopilada, la estrella de la música urbana Daddy Yankee. También fue asistido económicamente por el propio Nacho", señalaron los presentadores del programa.

Y es que días atrás, Chyno Miranda, quien fue diagnosticado con neuropatía periférica, esto como consecuencia de haber contraído COVID-19 en 2020, habló del calvario que vivió mientras estuvo internado en el centro Tía Panchita: "Fui llevado en contra de mi voluntad, a mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección. Cuando me desperté, no entendía dónde estaba, traté de salir, les ofrecí a los enfermeros dos mil dólares por información para salir de ahí".

Agregó: "Estuve cincuenta días sin ver a mi familia, vi a mi mamá el 23 de febrero e intenté escaparme tres veces por la puerta principal y las tres veces me agarraron y adentro inyectaban otra vez, usaron la fuerza, ese era el plato de ellos para tranquilizarnos a todos".



Actualmente, Chyno Miranda se encuentra internado en el centro de rehabilitación El Cedral.

