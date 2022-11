Daddy Yankee se despachó contra Don Omar: “Hace poco escuché sus entrevistas y me indignaron”

El cantante Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores y colegas del reguetón con una reveladora entrevista en el programa Alofoke Radio Show, donde habló de su carrera, retiro y dedicó un segmento a hablar sobre su rivalidad con Don Omar, quien en declaraciones pasadas hizo serias acusaciones en su contra.

“En este punto yo siempre le deseo el bien, yo siempre he hablado bien, me he referido bien sobre él. Ha pasado el tiempo, yo dejé eso atrás. Hace poco escuché sus entrevistas y me indignaron porque obviamente mintió y están las evidencias ahí. Cuando escuché las entrevistas dije 'wow', por qué lo hace si están las evidencias de que tú sacaste los temas, tú abandonaste el show, no son un invento, son evidencias, está todo ahí palpable para contradecirte y vas a quedar peor”, expresó Daddy Yankee.

¿Qué pasó entre Daddy Yankee y Don Omar?

El intérprete de ‘Ella y yo’ en entrevista con El Chombo se refirió a que su supuesta rivalidad con Daddy Yankee tiene su origen en la gira 'The Kingdom' en 2015, donde ocurrieron algunos sucesos que incomodaron a Don Omar.

Uno de los que más le afectó, según contó el artista, fue la agresiva portada que salió en uno de los periódicos más importantes de Puerto Rico: 'Daddy Yankee noquea a Don Omar'.

Pero eso no fue lo único. También en esa gira, según Don Omar, le desconectaron el cableado de la consola cuando estaba a punto de salir a escena en Las Vegas, Estados Unidos.

Frente a este tema, Daddy Yankee aseguró: “No hay excusas ni justificaciones para el fracaso de una persona. Tú tienes que hacer una autorreflexión en ti y no buscar culpables”.

“Es lamentable que él hasta el último respiro que le queda de vida va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó”, dijo el intérprete de ‘Gasolina’.

El puertorriqueño señaló de mentiroso a Don Omar y que se sintió indignado por lo que dijo, aun sabiendo que las evidencias están en su contra.

“Yo nunca quise hablar de esto porque me jugaba a favor a mí, entonces ningún artista tiene el poder de meterle el pie a otro artista, eso es mentira, esa es la mentira más grande que han dicho los artistas. Cuando un artista trata de jugar el papel de víctima, está dando una declaración de derrota pública”, anotó.

Insinuó que Don Omar adoptó el rol de víctima en esta supuesta disputa en el género urbano.

“Si tú buscas la aprobación de la gente a través del papel de víctima, vas a perder. La gente no respeta el papel de víctima, la gente respeta a los hacedores”, aseveró.

Y puntualizó que su verdadera competencia nunca fue Don Omar.

“Ustedes nunca vieron mi verdadera competencia. Mi única competencia cercana era Wisin y Yandel”, subrayó.

Vea aquí la entrevista completa