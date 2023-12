Daddy Yankee se retiró de la música y dice que vivirá para Cristo: "Comienza una nueva historia"

Daddy Yankee dio su concierto de despedida el domingo 3 de diciembre de 2023. En el show interpretó algunos de sus más exitosos sencillos y por los que será recordado. El intérprete de 'Con calma' también aprovechó para dar un mensaje de reflexión.



El cantante puertorriqueño compartió con sus fanáticos su decisión de convertirse al cristianismo. "Este día es el más importante de mi vida. Esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Cristo vive en mí y que yo viviré para él. Este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo", expresó en su cuenta de Instagram.

Durante su presentación, Daddy Yankee le dijo a sus seguidores que "por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida, en ocasiones aparentaba estar bien feliz pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esos días terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él".

"Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?", añadió.



Daddy Yankee aseguró en su último show que "todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono y todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias Puerto Rico y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo, y espero que se les grabe algo bien importante. No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo que él es camino, la verdad y la vida".

El mensaje de Daddy Yankee generó todo tipo de comentarios. Algunos a favor de su decisión y otros en contra. "¡El Daddy entregándose al gran daddy! ¡El boss entregándose al gran Boss! ¡Bienvenido al reino! Dios te use poderosamente", "Pobrecito. Ahora sí se volvió loco", "No estoy de acuerdo con su decisión, pero la entiendo" y "Siempre serás el mejor de todos los tiempos. Cristo te ama. Sigue dejando legado en el mundo ❤️❤️", fueron algunas opiniones.