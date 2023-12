Daddy Yankee se someterá a una cirugía tras su retiro de la música: ¿de qué se trata?

Luego de terminar su gira de despedida de los escenarios, Daddy Yankee no solo sorprendió con el anuncio de que ahora su propósito es evangelizar desde su natal Puerto Rico, sino también con la noticia de que próximamente será intervenido quirúrgicamente.



La cirugía a la que se someterá el artista boricua está relacionada con una lesión de rodilla que sufrió hace varios años y de la que se ha estado recuperando, pero señaló que necesita cirugía ahora.

"Inclusive, termino aquí y salgo a cirugía que me van a operar. Eso fue porque estuvimos todo el año recuperándonos para poder terminar aquí la gira en Puerto Rico", señaló el cantante a la periodista Angelique Burgos “Burbu” en su último concierto.

Daddy Yankee señaló que "en ocasiones la gente no entiende que toman tiempo los procesos de reprogramar una gira".

"Y nos tomó un año porque estuve desde diciembre... Estuve en terapias y todavía estoy en terapias de la rodilla", afirmó.



Daddy Yankee tuvo que posponer algunos conciertos en medio de su gira luego de sufrir un accidente. Aunque no había hablado al respecto, ahora el artista de Gasolina señaló que la caída fue grave y por eso requiere cirugía.

El nuevo camino de Daddy Yankee

"Mi gente, este día, para mí, es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito", arrancó diciendo Daddy Yankee en un mensaje de casi tres minutos, tras concluir el espectáculo ante miles de personas en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

"Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron", prosiguió el artista.



Ante ello, aseguró que "alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo" y reconoció "que para todos era alguien". "Pero yo no era nada sin Él", apuntó.



"Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: '¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma'? Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él'", confesó.