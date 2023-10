Daddy Yankee y su esposa se estarían separando tras casi 30 años juntos

Por casi 30 años, Daddy Yankee y Mireddys González han tenido ante el mundo uno de los matrimonios más estables en la industria de la música urbana. Sin embargo, los seguidores de la pareja están sospechando de una crisis matrimonial.



Ha sido el comportamiento de la pareja en las redes sociales lo que hoy la tiene en el ojo del huracán de los internautas. La preocupación de los fanáticos surgió porque Daddy Yankee dejó de seguir a su esposa en Instagram.

Daddy Yankee y Mireddys González solían publicar algunas fotos y videos juntos, siendo ella la gran compañía del artista en todos sus conciertos. Fue esto lo que los llevó a convertirse en uno de los matrimonios más admirados en las redes sociales.

Ahora los famosos no solo no se siguen, sino que además Mireddys ha realizado algunas publicaciones poco usuales en los últimos días. A través de sus historias de Instagram la mujer ha dejado confusos mensajes que dan a entender que podría estarse separando del artista.

“En mi currículum voy a poner: experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas“, fue uno de los primeros mensajes que González publicó y que encendió las alarmas entre sus casi dos millones de seguidores.

Luego, Mireddys aseguró en otra publicación que "no se trata de quién es bueno en tu cara, sino de quién es leal a tus espaldas".

En otra publicación reciente compartió un mensaje en el que se leía: “Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, entonces entenderás que siempre quedan huecos“. Además de estos confusos mensajes, ha llamado la atención que no se ha mostrado junto a Daddy Yankee las últimas semanas.



En los comentarios de varias de sus fotos en redes sociales los seguidores le dejan preguntas y le piden que aclare la situación: "Por fa dime que no terminaron tú y Daddy", "Me niego a creer que Daddy Yankee y tú ya no están, son rumores falsos", le escriben algunos internautas a la mujer.

Por ahora, el intérprete de La Gasolina y su pareja no se han pronunciado al respecto de los rumores, pero su hija encendió aún más las dudas con una reciente publicación.

Jessaelys Ayala, la hija de 27 años de Daddy Yankee y Mireddys González, realizó una publicación en sus historias de Instagram que preocupó a los seguidores de los famosos porque podría estar relacionada con la separación de sus padres.



“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, escribió la joven.