Daft Punk, gran triunfador de los Grammy con Get Lucky

La Academia de la Grabación de EE. UU. dio a conocer los ganadores de las 82 categorías reconocidas. Aquí los galardones más destacados:

Mejor grabación del año: "Get Lucky" (Daft Punk)

Mejor álbum del año: "Random Access Memories" (Daft Punk)

Mejor canción del año (composición): "Royals" (Lorde)

Mejor artista novel: Macklemore & Ryan Lewis

Mejor actuación pop solista: "Royals" (Lorde)

Mejor actuación pop de dúo o grupo: "Get Lucky" (Daft Punk)

Mejor álbum de pop vocal: "Unorthodox Jukebox" (Bruno Mars)

Mejor álbum de música electrónica o dance: "Random Access Memories" (Daft Punk)

Mejor actuación rock: "Radioactive" (Imagine Dragons)

Mejor canción rock (composición): "Cut Me Some Slack" (Paul McCartney, Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smears)

Mejor álbum rock: "Celebration Day" (Led Zeppelin)

Mejor álbum de música alternativa: "Modern Vampires of the City" (Vampire Weekend)

Mejor canción de R&B (composición): "Pusher Love Girl" (James Fauntleroy, Jerome Harmon, Timothy Mosley y Justin Timberlake)

Mejor álbum de música urbana contemporánea: "Unapologetic" (Rihanna)

Mejor álbum de R&B: "Girl on Fire" (Alicia Keys)

Mejor actuación rap: "Thrift Shop" (Macklemore & Ryan Lewis)

Mejor canción rap (composición): "Thrift Shop" (Ben Haggerty & Ryan Lewis)

Mejor álbum rap: "The Heist" (Macklemore & Ryan Lewis)

Mejor canción country (composición): "Merry Go' Round" (Kacey Musgraves, Shane McAnally y Josh Osborne)

Mejor álbum country: "Same Trailer Different Park" (Kacey Musgraves)

Mejor álbum de jazz latino: "Song for Maura" (Paquito D'Rivera y Trio Corrente)

Mejor álbum de pop latino: "Vida" (Draco Rosa)

Mejor álbum latino de música rock, urbana o alternativa: "Treinta Días" (La Santa Cecilia)

Mejor álbum de música regional mexicana: "A mi manera" (Mariachi Divas de Cindy Shea)

Mejor álbum latino de música tropical: "Pacific Mambo Orchestra" (Pacific Mambo Orchestra)

Mejor álbum de blues: "Get Up!" (Ben Harper con Charlie Musselwhite)

Mejor álbum reggae: "Ziggy Marley in Concert" (Ziggy Marley)

Mejor álbum de músicas del mundo: "Savor Flamenco" (Gipsy Kings) y "Live: Singing for a Peace Around the World" (Ladysmith Black Mambazo) -empatados-

Mejor vídeo musical: "Suit & Tie" (Justin Timberlake con Jay Z. Dirigido por David Fincher y producido por Timory King)

Mejor película musical: "Live Kisses" (Paul McCartney. Dirigido por Jonas Akerlund y producido por Violaine Etienne, Aron Levine y Scott Rodger).

Macklemore & Ryan Lewis protagonizaron junto con Madonna el momento más emotivo de la ceremonia cuando interpretaron su éxito "Same Love" mientras que 33 parejas del mismo sexo se daban el "sí, quiero" en directo en el patio de butacas con la actriz Queen Latifah oficiando los enlaces.

Paul McCartney y Ringo Starr salieron también a escena para tocar "Queenie Eye", Pink presentó un número acrobático al son de "Try" y "Just Give Me a Reason", mientras que Beyoncé y su marido Jay-Z fueron los encargados de abrir la gala con "Drunk in Love".