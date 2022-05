¿Dama de compañía? Jessica Cediel denuncia que usan su imagen para estafas

En redes sociales, Jessica Cediel manifestó su molestia luego de denunciar que han estado usando su imagen para fines delictivos. La presentadora explicó que algunos seguidores le han compartido fotografías y textos que la involucrarían con un hombre con el que, según ella, no sostiene ningún tipo de relación.

"Muchos de ustedes me están enviando, tanto hombres como mujeres, mensajes al DM (mensaje privado), y a mis hermanas también, de supuestas relaciones que yo tengo. O sea, mi gente, yo no estoy con nadie", reclamó Jessica Cediel.

La presentadora también mencionó que su nombre está siendo usado en algunos países del mundo.

"¡Juepucha! Yo no sé por qué la gente es tan malpa… O sea, están estafando a hombres pidiéndoles dinero. También en otras páginas por allá en Europa diciendo que soy dama de compañía y estoy por allá en no sé qué catálogo de mier$@. No soy yo, por favor, les dejo la aclaración para que no caigan. Eso se lo enviaron a mi hermana y queríamos hacer la alerta", dijo.

Por último, Jessica Cediel informó que ya tomó acciones legales en defensa de su imagen y buen nombre, y aclaró cuál es su cuenta oficial en la red social.