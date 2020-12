Dan de alta a Nanis Ochoa tras 13 días internada, pero su bebé permanece en UCI

Luego de unos días muy difíciles para Nanis Ochoa y su pareja, Juan Pablo Navarrete, la modelo fue dada de alta y continuará su recuperación en casa, luego de haber sido sometida a una cesárea de emergencia.

Su bebé Francesca continúa en UCI, pero hay noticias alentadoras.

La menor evoluciona satisfactoriamente, ganando peso y bajo total control, informó Navarrete en un comunicado.

La modelo y el cantante enviaron de nuevo un mensaje de agradecimiento para todos aquellos seguidores y personalidades que se han manifestado con buenos deseos para la pronta recuperación de madre e hija.

Ochoa también agradeció al personal de salud que la atendió, sus médicos y las enfermeras “que me consolaban cuando estaba decaída y hasta me hacían trenzas. Al personal que me llevaba a ver a mi hija, a las personas que me llevaban la comida, las señoras de aseo que me contaban sus historias, el servicio impecable. Gracias”, manifestó.

Finalmente, expresó que ella y su familia no han parado de orar para que pronto puedan tener a su pequeña en casa.