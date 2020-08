Dance fitness: el método para bajar de peso y cuidar su figura mientras baila

Jennifer Varela es una deportista paisa de alto rendimiento quien, al lado de su mamá, Nubia Varela, ha logrado hacer de la cuarentena más llevadera a otras familias.

“Combina el baile y el entrenamiento funcional en un periodo de una hora, hacemos diferentes entrenamientos y diferentes movimientos, pero todo al ritmo de la música”, explica la deportista de dance fitness.

Con las consecuencias que trajo la pandemia por el coronavirus, doña Nubia se vio obligada a cerrar su negocio y tomó la decisión de reorganizar su casa para seguirle el paso a su hija.

“Cuando empecé me cansaba mucho entonces para que no me viera la cámara yo me sentaba en un sofá y respiraba. Luego sacamos el sofá, sacamos las sillas, quitamos los cuadros y mejor pusimos espejos”, relata la madre de Jennifer Varela.

“Muchas personas de la edad mía decían: no, yo qué voy a hacer ese ejercicio, eso es para niñas, eso es para jovencitas; cuando ya ven que una señora al lado de ella lo está haciendo le dicen: yo te sigo a ti, pero yo voy al ritmo de la mamá”, cuenta entre risas doña Nubia.

La dupla de madre e hija se convirtió en una dosis amor propio y vitalidad para muchos, en diferentes países.

“Me siguen de Japón, China, Alemania, Nueva Zelanda, a veces me escriben en otros idiomas, yo creo que la otra vez fue como en árabe, donde se conectan 9.000 personas al mismo tiempo por medio de las plataformas virtuales, entonces es realmente algo increíble”, destaca Jennifer.

Bailando se libera el cuerpo y el alma, pero ¿qué es lo más difícil?

“Cuando pone sus tales 'burpees', ay no, o las estocadas, las odio. También, cuando nos subimos a la silla con peso, esa es matadora”, confiesa doña Nubia.

