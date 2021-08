‘Dangerous’, el documental que revela el infierno de las conejitas de la mansión Playboy

En las últimas horas se estrenó un nuevo tráiler de ‘Secretos de Playboy’, un documental que revelará el infierno que vivieron las conejitas de la mansión Playboy, propiedad del desaparecido magnate de la industria para adultos Hugh Hefner .

“Durante casi seis décadas, Hefner mantuvo un estricto control sobre Playboy. Ahora, cuatro años después de su muerte, allegados, colegas, ejecutivos y empleados están listos para compartir la historia completa de lo que fue realmente la vida en Playboy”, señalaron los productores de Dangerous en un comunicado.

El documental sobre la vida en Playboy contará con entrevistas a personajes como Miki García, que durante décadas fue directora de promociones de las ‘Playmates’, las modelos que serían portada mes a mes en la revista. Según esta mujer, Hugh Hefner “realmente creía que era el dueño de las mujeres”.

Holly Madison, una de las tres novias del magnate que aparecía en el documental ‘Girls of the Playboy Mansion’ (2005-2010), señaló: “nunca me di cuenta de que entrar al mudo de Playboy era una elección peligrosa”.

El documental Dangerous constará de 10 capítulos y se estrenará en 2022.