Dani Duke habó del proceso de recuperación de su cirugía: “Me operé por perezosa”

Mediante historias de Instagram, la maquilladora e influenciadora Dani Duke les contó a sus seguidores cómo fue su proceso de recuperación de la cirugía a la cual se sometió a principios del 2022. Declaró que se operó por perezosa, sin embargo, prometió que después del procedimiento debía trabajar para que el dolor y el dinero invertido no se perdieran.

El proceso comenzó el 11 de enero de 2022, día en el cual se realizó la cirugía. En silla de ruedas, con sudadera y el cabello recogido, Dani Duke salió del procedimiento en horas de la tarde. Frente a esto, comentó que “sentía que le había pasado un camión por encima”.

Un mes después, mientras estaba tomando el sol en el Embalse El Peñol, retrató su progreso. Con una sonrisa en el rostro, mostró un espacio que le sobra en la parte baja del abdomen. Comentó que en ese momento, a un mes de la intervención quirúrgica, volvió a hacer ejercicio.

A seis meses de su procedimiento, comenzó a ver resultados que nunca había podido tener en el cuerpo, como la marcación abdominal. Aseguró que los resultados se apoyaron en su compromiso con el ejercicio, el acompañamiento de una nutricionista y el aprender a comer bien, que en su caso consistía en alimentarse 7 veces al día.

“Subir de peso es lo más difícil… y no quiero subir mucho porque por algo me operé, porque me encanta estar flaca, pero quiero tonificar, y siento que poco a poco lo estoy logrando”, relató Dani Duke después de una sesión de ejercicio en el gimnasio.

La emprendedora, quien hoy maneja una marca de pestañas y otra de cuidado para la piel, declaró que un año y dos meses después de haber pasado por el quirófano puede ver que sus piernas han crecido y los músculos se notan más marcados.

“Siempre he sido flaca, los que me siguen de hace rato saben que era muy perezosa para entrenar. Todavía me cuesta levantarme a las 6:00 a. m. para ir a hacer ejercicio, pero veo cambios en mi cuerpo”, afirmó.

Además de eso, Dani Duke hizo un llamado de responsabilidad, aludiendo que las operaciones deben realizarse en sitios autorizados y con profesionales capacitados, y señalando que apoya los procedimientos estéticos siempre y cuando estos nazcan de un deseo propio y no de otros.