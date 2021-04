Dani Duke se confiesa con Andrea Valdiri sobre lo que más le gusta de La Liendra

En un en vivo con Andrea Valdiri, Dani Duke, influencer de maquillaje y actual pareja de La Liendra, habló un poco sobre su relación con el controvertido generador de contenido.

Desde que hicieron oficial su romance, no han parado de lloverles críticas por las diferencias que hay entre ellos.

Sin embargo, para Daniela esa es precisamente la razón que más los ha unido.

Así se lo confesó a Valdiri: “eso es lo que nos juntó, que somos demasiado diferentes”.

La paisa, quien fue novia del cantante Llane, aseguró que para ella los pilares de una relación son el respeto, la admiración y confianza y siente que con La Liendra tiene las tres cosas.

“Es muy juicioso, demasiado noble, tiene un corazón demasiado lindo”, expresó.

Asimismo, dijo que la trata como una princesa, “es lo que más me gusta de él”.

También afirmó que quienes la conocen saben que los hombres que le gustan son los “care malosos”.

“Yo no sería capaz de estar con un hombre, no es mi gusto, que van al club a jugar golf, a mí me gusta de calle”, subrayó.

Finalmente, manifestó que apenas se están conociendo, pero que todo lo que ha visto hasta ahora le gusta.

Por su parte, La Liendra también se refirió hace pocos días a su relación y habló de que por ahora no tienen planes de vivir juntos, que prefieren ir despacio, conocerse y disfrutar el momento.