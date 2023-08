Daniel Arenas asegura que se le apareció la Virgen María en una factura

Daniel Arenas contó en Hoy Día, programa de Telemundo donde es presentador, que tuvo una experiencia "sobrenatural" con la Virgen María, pues supuestamente se le apareció en un recibo de una cafetería durante un viaje que hizo por temas de trabajo.



“Esto es una cosa espectacular que me pasó hace unos años. La virgencita se me apareció en un recibo de una cafetería muy conocida a la que fui. Guardé las cosas en un maletín y, cuando llegué a mi casa, en México, me encontré con la imagen de la Virgen. Desde ahí, la Virgen no me abandona, la Virgen siempre ha estado presente”, expresó Daniel Arenas.

“Cuando hemos tenido temas de salud con mi familia, la Virgen nos ha ayudado mucho”, agregó el actor, quien asegura que no se siente avergonzado de hablar de su relación con Dios.

"Les quiero confesar esto, que lo que más me hace feliz es mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo soy feliz en todos los aspectos de mi vida. Cuando yo estoy más cercano a Dios, cuando yo lo busco, lo encuentro, aprendo de él, porque muchas veces nos olvidamos, eso nos pasa a todos en todos los aspectos de la vida, pero cuando yo siento que estoy más cerca de él, cuando lo busco, cuando le hablo, cuando le confieso, es cuando todo en mi vida empieza a fluir más", mencionó Daniel Arenas.

El presentador concluyó diciendo lo siguiente: "Cada vez que tenga la oportunidad de hablar de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Virgencita, lo voy a hacer porque lo llevo en mi vida y, sencillamente, mi vida es mejor gracias a ellos".

Y es que, efectivamente, parece ser muy espiritual. El pasado mes de junio, Daniel Arenas y su novia, Daniela Álvarez, fueron vistos en una iglesia cristiana en Miami, al parecer, tomados de la mano.

En la fotografía se observa a la pareja con los ojos cerrados, mientras un pastor hace una oración por ellos. Esta imagen se hizo viral días después de que Daniel Arenas encendió los rumores de una ruptura con Daniella Álvarez por un pequeño detalle durante una transmisión en vivo de Hoy Día.

La situación se dio cuando Jorge Medina, invitado en el matutino, les pidió a todos los presentes que levantaran la mano si actualmente tenían pareja. Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, fue el primero en hacerlo. No obstante, Arenas no lo hizo e inmediatamente llamó la atención de los seguidores del programa.

Sin embargo, con la foto de Daniella Álvarez junto a Daniel Arenas muchos aseguran que hubo una reconciliación entre ellos. "Qué bellos, siempre me ha gustado esta parejita", "Esto sí me da alegría", "Me alegra por ellos, uno tiene que ser consiente que nada ni nadie en la vida es perfecto ❤️‍🩹", "Buena decisión de mantener su relación alejada de las redes. No falta el chismoso" y "Muy bellos 🔥 Ojalá y sea cierto 💝" fueron algunas opiniones en redes sociales.