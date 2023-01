Daniel Arenas, novio de Daniella Álvarez, besó a una presentadora en vivo

El actor y presentador Daniel Arenas anunció recientemente su llegada al equipo de un reconocido programa matutino de Estados Unidos, pero más allá de esto lo que sorprendió fue su beso con una compañera en vivo.



"(Estoy) muy feliz, muy feliz, hay cosas que son como por merecimiento en la vida. Yo pienso que es algo que no me esperaba. El año pasado yo estaba como pidiéndole a Dios un camino nuevo, una oportunidad nueva, crecimiento y nunca me esperé que me llamaran para ser conductor de un programa tan espectacular como Hoy Día, con unas compañeras también tan hermosas […] y hoy en día se materializó, se cristalizó, entonces yo estoy muy feliz", expresó Daniel Arenas en Telemundo.

Sin embargo, lo que tomó protagonismo durante su debut como conductor masculino del programa fue un beso que le dio a su compañera de set Adamari López. Ocurrió luego de que el actor, considerado por muchas como un galán de telenovela, fuera indagado sobre cómo era besar en las series de televisión.



"Todo menos con lengua", dijo Daniel Arenas antes de tomar la cara de Adamari López y darle un beso. De inmediato, las copresentadoras del programa se sorprendieron y gritaron emocionadas.

Publicidad

El momento, por supuesto, llegó a las redes sociales en donde los internautas han hecho todo tipo de comentarios.



"Adamari López eres la más envidiada ❤️😂😍", dijeron algunos, mientras otros destacaron que "son actores los dos y Daniel Arenas es un caballero en toda la extensión de la palabra".

Daniel Arenas y Daniella Álvarez

En los últimos años, la relación entre Daniel Arenas y Daniella Álvarez ha inundado las redes, por lo que al presentador le preguntaron si su novia lo acompañaría en este nuevo reto en Estados Unidos.

El actor Daniel Arenas aseguró que, por ahora, ella no irá. "Moverse para mí es algo que está siendo complicado por muchas razones. Yo primero viví en México 13 años, el año pasado en Colombia, ahorita venir para acá, ya veremos que las cosas se van dando poco a poco, pero la idea es estar acompañado, pero ahí vamos poco a poco", afirmó en una entrevista.