Daniel Arenas habla de su beso con Adamari López: “Me equivoqué”

El actor colombiano Daniel Arenas se pronunció luego de protagonizar uno de los momentos más comentados por estos días en la televisión: el beso con su colega con Adamari López en el programa Hoy Día de Telemundo.

Hace unos días el actor se estrenó como nuevo presentador del programa, al cual llegó con muchas expectativas, según manifestó en un vivo en sus redes sociales que hizo la noche del domingo 29 de enero.

“Ser yo mismo, así como les estoy hablando a ustedes ahora, hablar de corazón, hablar con verdad, querer también dar bonita energía, querer dar buena onda, algo positivo, esa es mi intención y el rol que quiero desempeñar ahí”, manifestó.

Sin embargo, su llegada se vio marcada por una situación que causó todo tipo de comentarios en redes sociales y que para él no se resolvió correctamente.

“Ese día estuve medio pasmado por lo que pasó”, dijo al referirse a un beso que le dio a la actriz y presentadora Adamari López.

Todo ocurrió cuando hablaban sobre La Casa de los Famosos y hacían referencia a que los participantes habían jugado la verdad o se atreve y dos de ellos se dieron un beso. En ese momento, en el set empezaron a animar a Daniel Arenas y Adamari López para que mostraran cómo era un beso de telenovela y en ese momento el actor le dio un pico a su colega.

“Lo que quiero decir en este momento es que yo actué mal, obré mal, resolví la situación de manera equivocada. ¿Por qué?, porque ni estaba yo en un personaje, ni estaba yo en una novela, ni estaba yo en La Casa de los Famosos, no estaba yo como controversia, yo simplemente era el presentador de un programa que estaba hablando y dando noticias de otro show”, aseguró.

El actor sostiene una relación con Daniela Álvarez y, precisamente, es por también respeto a ella que se manifestó.

“Lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno como persona, como Daniel Arenas, besarse con otra persona”, señaló.

“Debo decir que en ese momento me desconocí”, agregó.

Daniel Arenas expresó que no estaba obligado a decir nada al respecto, pero que lo hizo porque le nace.

“La manera de resolverlo era decir ‘no, chicas, no estoy actuando, no estoy en personaje, no tengo por qué besar a nadie’”.

¿Qué dijo Adamari López sobre el beso con Daniel Arenas?

Antes de las declaraciones de Daniel Arenas, Adamari López también se refirió al episodio que para ella se trató de algo netamente profesional.

“Nosotros quisimos como recrear un poco eso en el programa e hicimos como una réplica, no como pasó en el programa, sino una versión más light y pues bueno mucha gente se quedó como escandalizada… Recordemos que para nosotros esto es un trabajo, no tiene otra cosa más que recrear lo que ahí pasó y fue un beso hasta ‘tontito’. No pasó a mayores, no se lo tomen a mal”.