Daniel Arenas y los límites que le puso a su relación con Daniella Álvarez

Desde que Daniel Arenas y Daniella Álvarez hicieron pública su relación amorosa, los seguidores la pareja no han parado de celebrar este noviazgo y hasta de preguntar por matrimonio e hijos.

El actor Daniel Arenas confirmó recientemente que “la cupido” de su relación con Daniella Álvarez fue la misma mamá de la también modelo, con quien hace muchos años se cruzó en un avión.

Anteriormente Daniella Álvarez había confesado que hace 10 años, cuando ella era señorita Colombia, Daniel Arenas y su mamá coincidieron en un avión y desde ese momento él quedó con su contacto: “Desde ese momento Daniel me escribía, pero yo siempre tuve novio, entonces nunca pude conocer a Daniel".

Hoy, la relación entre los dos colombianos pasa por su mejor momento y Daniel Arenas fue enfático al hablar de lo que han pensado para el futuro.

“Yo no quiero en entrar en ese juego de ‘se van a casar’, ‘y van a ser papás’, ‘para cuándo’ (…) Es una decisión muy personal y privada de los dos y si te hablara de matrimonio e hijos sería ir en contra de lo que yo siempre he sentido y pensado, como le he dicho a ella ‘si algún día tenemos una familia, por supuesto no tendremos pelos en la lengua para que la gente lo sepa’, pero convertir esto en un tema mediático no va conmigo”, aseguró el actor en una entrevista con Univisión.

Asimismo, el actor reiteró que no le gusta hablar de su vida privada, pero si ahora ha publicado fotos con Daniella Álvarez y ha hablado de su noviazgo "lo hago por amor".