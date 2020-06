Daniel Radcliffe critica comentarios de J.K. Rowling que le valieron acusaciones de transfobia

Daniel Radcliffe criticó el martes unos comentarios hechos por la autora de la saga, J.K. Rowling,

La exitosa novelista tuiteó un artículo durante el fin de semana en que hablaba de las "personas que tienen la menstruación" y comentaba irónicamente que deberían designarse como mujeres.

El comentario desató la ira de algunos internautas, quienes señalaron indignados que los hombres transgénero pueden tener el período y las mujeres transgénero no tenerlo.

"Las mujeres trans son mujeres", respondió Radcliffe en una carta abierta publicada en la web de la asociación LGBTI The Trevor Project.

"Cualquier declaración de lo contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero", agregó.

Aunque J.K. Rowling "es indudablemente responsable del curso que ha tomado mi vida, me siento obligado como ser humano a decir algo", dijo el actor dirigiéndose a "todos aquellos que sienten que esto ha echado a perder su gusto por los libros".

"Lo lamento profundamente", afirmó y les pidió que recuerden "lo bueno que hay en esas historias", como "el poder del amor" y "la diversidad", o el hecho de que "las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión a los grupos vulnerables".

J.K. Rowling ya había sido acusada de transfobia en el pasado: en diciembre expresó apoyo a Maya Forstater, una investigadora despedida por unos tuits considerados transfóbicos sobre un proyecto gubernamental para que la gente declarara su propio género.

La escritora, de 54 años, afirmó en Twitter: "Amo y conozco a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo le quita a muchos la capacidad de hablar de sus vidas de manera significativa".

"Si el sexo no es real, no hay homosexualidad. Si el sexo no es real, la realidad que viven las mujeres en todo el mundo se borra", añadió.