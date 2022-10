Daniela Álvarez cumple el sueño de volver a correr: “Nunca olvidaré mis primeros 5 kilómetros”

Daniela Álvarez cumplió un sueño muy importante para ella. La presentadora volvió a correr una carrera y lo hizo en Barranquilla, en compañía de su hermano Ricki Álvarez. En Instagram, compartió una emotiva publicación sobre lo que significó cruzar la línea de meta.

“Soñaba con este momento, VOLVER A CORRER. Sabía que no serían 10 kilómetros, pero tendría la satisfacción de haberlo intentado. Trotar no es fácil, se cansa el muñón, mi pie derecho aún no tiene la fuerza para impulsarme, pero mi prótesis hacía el trabajo de mis dos pies”, contó.

Publicidad

“Me dieron muchas ganas de llorar llegar a la meta, haberlo conseguido a pesar de cualquier dificultad significa mucho para mí. Gracias hermanito @rickialvarezv por creer en mí siempre y motivarme en cada paso, una vez más llegamos a la meta ¡JUNTOS! Gracias”, expresó.

Daniela Álvarez también dedicó unas sentidas palabras a su madre por alegrarse siempre el doble por sus logros y a sus primas que la esperaron en la meta para celebrar juntas.

“Gracias a @corremitierra, nunca olvidaré que fueron mis primeros 5 kilómetros💥. Y vamos por más 🦾. Gracias, papa Dios☺️”, enfatizó.

Publicidad

De inmediato, a Daniela Álvarez le llegaron los mensajes de felicitación y admiración por parte de sus seguidores, a quienes inspira con su actitud frente a la vida, a pesar de las dificultades.