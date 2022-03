Video: Daniela Álvarez dejó al descubierto a su “médico favorito”, su novio Daniel Arenas

Días después de contarles a sus seguidores detalles de una nueva lesión que sufrió en su pie derecho, Daniela Álvarez dio un parte de tranquilidad y compartió un amoroso video junto a su novio, Daniel Arenas.

A la presentadora le salió una ampolla en la planta del pie y, como perdió la sensibilidad debido a que tras las intervenciones a las que fue sometida, y por las que finalmente le amputaron parte de su pierna izquierda no se había dado cuenta, la situación empeoró porque no lo notó a tiempo.

Publicidad

“Como les conté me hice una herida en mi único pie por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar”, contó Daniela Álvarez el miércoles.

Su proceso de recuperación avanza. Aunque ella misma reconoce que “es lento, pero ahí vamos”, su novio Daniel Arenas la ha acompañado, como los últimos meses, y es, además, el encargado de hacerle las curaciones necesarias.

Publicidad

“El amor de mi vida es mi médico favorito, mi doctor más lindo, el que lo hace con más amor que todos”, comentó Daniela Álvarez.