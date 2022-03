Daniela Álvarez enfrenta otra prueba: usará temporalmente silla de ruedas por herida en el pie

Daniela Álvarez preocupó a sus seguidores luego de compartir la foto de una dolorosa lesión que sufrió en el pie tras caminar mucho, según contó. A la presentadora le salió una ampolla de la que no se había percatado debido a que no tiene sensibilidad.

Debido a esta situación, Álvarez se vio en la necesidad de usar una silla de ruedas los próximos días, hasta que su pie sane completamente.

“Como les conté me hice una herida en mi único pie por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar”, comentó en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

Daniela Álvarez agradeció el apoyo de su novio, el actor Daniel Arenas.

“Estas fotos lo dicen todo, que fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear. No importa la circunstancia, importa nuestra actitud”, manifestó.