¿Daniela Álvarez está embarazada? Vea lo que respondió cuando le preguntaron

En las redes sociales corren muchos rumores sobre el supuesto embarazo de Daniela Álvarez , expresentadora del Desafío The Box. En los últimos meses, su nombre ha sido tendencia, luego de oficializar su relación con el actor Daniel Arenas.

Precisamente, Daniela Álvarez aprovechó un espacio periodístico para revelar que no está esperando un bebé: “No, cero. Será que me engordé en el paseo, será lo máximo que pudo haber pasado, Me subí 4 kilos, pero más allá de eso, nada".

Y es que la presentadora hace poco más de una semana se vio muy enamorada recorriendo Europa al lado de Daniel Arenas.

La modelo también habló sobre un supuesto matrimonio, otro de los rumores que alimentan los internautas.

"No, mira, ahí te cuento: este anillo que van a ver aquí es un rosario. Me lo regaló alguien muy especial. Este es el de Señorita Colombia”, concluyó en diálogo con Lo Sé Todo Colombia.

