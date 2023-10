Daniela Álvarez sigue demostrando que no tiene límites, logró algo que los médicos creían imposible

Desde el año 2020 la modelo y presentadora Daniela Álvarez se convirtió en un ejemplo de superación, luego de tener que enfrentar la amputación de parte de la pierna izquierda. A lo largo de los últimos años, la famosa ha demostrado que esto no ha sido un impedimento para ella.



Daniela Álvarez no solo perdió parte de la pierna izquierda, sino también la movilidad en el pie derecho. A pesar de ello, la ex reina de belleza se ha mostrado en sus redes sociales superando cada obstáculo.

A la famosa se le ha visto caminando, corriendo, montando bicicleta y hasta nadando con ayuda de sus prótesis. Pero no para ahí, recientemente superó otro obstáculo que los mismos médicos le dijeron en su momento que no podría enfrentar.

Saltar en un pie, ese era el nuevo reto a superar por parte de Álvarez tras tres años de la amputación. No era algo fácil, requería recuperar el pie derecho, aquel que había conservado, pero el que los médicos no creían posible que ella pudiera volver a mover.



"Este era mi sueño, algún día saltar en un solo pie! Después de mi amputación en el 2020 los médicos decían que no había nada que hacer por mi pie derecho", escribió Álvarez en una publicación en Instagram en la que añadió un video haciéndolo por primera vez.

En el momento, que se vivió sobre un escenario, Daniela Álvarez estuvo acompañada por su madre y su hermano, quienes estuvieron con ella cuando logró saltar en un solo pie.

"Hoy, tres años después, sigo comprobando que los milagros sí existen y que los sueños se pueden cumplir con constancia y disciplina", aseguró la famosa, que también señaló que el momento fue preparado como una sorpresa para su mamá, quien la recibió con los brazos abiertos cuando la vio saltando.



En la publicación, Daniela Álvarez también añadió videos del año 2021, en los que aseguró que intentaba recuperar la movilidad en el pie derecho, pero tan solo lograba moverlo un poco.

La ex Señorita Colombia agregó que este logro también es gracias al apoyo de la fisioterapia que ha realizado con constancia durante estos años. "Gracias a mi fisioterapeuta por creer siempre en mí y nunca desistir hasta que mi pie llegara a este punto. La gloria es para Dios, gracias por tanto", concluyó Daniela Álvarez.