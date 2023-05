Daniela Álvarez sufrió doloroso accidente en un viaje: "Me va a amputar el dedo"

La modelo Daniela Álvarez compartió en sus redes sociales que se encuentra de viaje en la isla de Providencia. Sin embargo, aunque todo marchaba bien, la presentadora tuvo un percance con un cangrejo que estaba escondido en uno de sus zapatos.



"Me desperté y, como todos los días, metí la mano para revisar mi zapato: había un cangrejo", escribió Daniela Álvarez en su Instagram.

En las imágenes que publicó la modelo se observa que la pinza del animal estaba incrustada en su dedo, algo que le producía mucho dolor. La joven no paraba de gritar y de respirar aceleradamente.

"¡Ahhhhh! ¡Me va a amputar el dedo!", expresó.

Varias personas trataron de auxiliar a la exreina de belleza. Algunos intentaron cortar las pinzas del cangrejo, otros separarlas; sin embargo, fue un habitante de Providencia quien logró ayudarla.

Instagram @danielaalvareztv

Publicidad

"El cangrejo cuando muerde no suelta. Este hombre me salvó, aún y siendo alérgico al cangrejo, me ayudó. Esa es la técnica", agregó Daniela Álvarez.

¿Quién es Daniela Álvarez?

Es una reconocida modelo y presentadora de televisión colombiana. Nació en Barranquilla, Colombia. Inició su carrera en el mundo del modelaje a una edad temprana y rápidamente se destacó por su belleza y carisma.

Daniela Álvarez participó en varios concursos de belleza y fue coronada Señorita Colombia en el año 2011, representando a su país en el certamen de Miss Universo ese mismo año.

Publicidad

Aunque no logró obtener la corona de Miss Universo, su participación en el concurso la impulsó hacia el estrellato y le abrió muchas puertas en la industria del entretenimiento.

Después de su paso por los concursos de belleza, Daniela incursionó en la presentación de televisión.

Trabajó en reconocidos programas en Colombia como el Desafío y también como invitada en diversos shows de entretenimiento.

En junio de 2020, Daniela Álvarez enfrentó un desafío personal cuando tuvo que someterse a una cirugía de amputación de la pierna izquierda debido a complicaciones causadas por una isquemia, una enfermedad vascular.

Publicidad

A pesar de esta difícil situación, la modelo ha mostrado una increíble fortaleza y ha compartido su proceso de recuperación y superación en las redes sociales, convirtiéndose en una inspiración para muchas personas.

Daniela Álvarez ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de la aceptación personal y la inclusión de las personas con discapacidad.

Además, ha trabajado como embajadora de diferentes causas benéficas y participa en campañas que promueven la autoestima y la igualdad.