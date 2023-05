Daniela, del Desafío The Box, habla de los cambios en su vida: “Nací en el cuerpo equivocado”

Daniela Taborda tiene 28 años, nació en el municipio de Río Frío, en el Valle del Cauca, y es estudiante de comunicación social y periodismo, una carrera que alterna con el modelaje. Con su participación en el Desafío The Box, como integrante del equipo Alpha, se ha destacado recientemente en la televisión colombiana. Es la primera mujer trans que en este programa.



“Nací en el cuerpo equivocado, por decirlo así. Soy una mujer trans desde que tengo uso de razón. Yo me acuerdo de que a los tres años me ponía una toalla en la cabeza y le decía a mi mamá este es mi cabello (y) como que ellos no lo veían de ese modo como de bueno, vamos a buscar ayuda profesional, vamos a mirar a ver qué pasa acá”, contó Daniela Taborda a La Red, de Caracol Televisión.

Sin embargo, dice, poco a poco todos en su familia comenzaron a asumir “la responsabilidad, con el fin de que yo me sintiera bien” y la acompañaron en su proceso de transición.

Publicidad

“El tema hormonal fue como muy automedicado”, reconoció haciendo un llamado a otras personas para que indaguen y se guíen siempre con profesionales para evitar cometer errores que pueden conllevar grandes problemas.

Además, Daniela Taborda hizo una crítica porque la sociedad “impone” fenotipos, “quieren ver esa mujer curvilínea, súper sensual y yo creo que eso también parte de que nos entendamos como personas, y como mujeres, ante todo, que hay mucha diversidad de mujeres, el hecho de que tengas o no tengas seno no te va a hacer menos mujer”, enfatizó.



Asimismo, la participante del Desafío The Box dijo que quiere someterse a la cirugía de reafirmación de sexo, pero no sabe cuándo lo hará.

Publicidad

“Me siento preparada, pero tampoco es como que me mata y lo hago ya. Yo siempre he sido como muy precisa en ‘lo que lleve en medio de las piernas no va a definir mi feminidad, jamás va a definir mi feminidad, no voy a ser ni más ni menos mujer'. Lo haría por un tema más de comodidad”, puntualiza.

Sobre el estado actual del corazón, Daniela Taborda subrayó que ha pasado por dos relaciones largas, pero ahora está “felizmente soltera, recibiendo hojas de vida”. Sin embargo, reconoce que “yo me amo demasiado, me siento bien sola, creo que estoy también como en un proceso de crecimiento”.