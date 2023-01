Daniela Ospina comparte sentido mensaje en la primera Navidad sin su papá

La reflexión de la empresaria entorno a la ausencia de Hernán Ospina, que partió en julio a causa de un cáncer , invita a la unión familiar.

Y no es para menos, ya que desde este sábado comienza la que para algunos es la época más esperada del año, la Navidad.

Para Daniela Ospina, y su hermano David, es la primera sin su papá, don Hernán.

Por eso, por medio de un sentido mensaje, la empresaria quiso recordar cómo era su familia cuando él estaba y la importancia de que su hija Salomé –producto de la relación que tuvo con el futbolista James Rodríguez- lo conociera.

Aunque eso no es todo. Daniela también se refirió a la necesidad de cuidar, valorar y atesorar a los seres amados.

“Esta es mi primera navidad sin él y puedo decir que duele muchísimo, pero estoy segura que él está en un mejor lugar que yo. ¡Gracias a mi familia por cada momento! Hoy les quiero decir que cuiden, amen, valoren y atesoren a todas esas personas que tanto amamos y no esperemos fechas importantes para recordarles todo lo que los amamos y lo importante que son en nuestras vidas”, escribió.

La publicación, en la que aparece ella acompañada de su mamá Lucía Ramírez, su papá y su hermano, también dice: “vivamos como si no hubiese un mañana y como si cada instante fuese el último”.