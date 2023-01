Daniela Ospina descresta a sus seguidores luciendo un pequeño bikini negro

La empresaria despertó más de un suspiro gracias a su estilizada figura.

Daniela Ospina tiene un cuerpazo según sus seguidores, quienes no le pierden la pista y no dejan escapar ningún detalle de cómo luce la antioqueña.

En una reciente foto que publicó en sus historias de Instagram, no pasó desapercibido el pequeño bikini negro que dejó ver todos sus atributos.

La empresaria se tomó la imagen en un centro estético muy apetecido por los famosos por sus masajes.

Además, su estilo a la hora de vestir es otro de los motivos por los que Ospina se lleva decenas de piropos a diario.



“Estás más linda que nunca”, le escribió la diseñadora de modas Carolina Ordóñez.



