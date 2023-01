Daniela Ospina no baja el ritmo en cuarentena y logra su abdomen soñado

La modelo antioqueña mostró los resultados de su nueva rutina de ejercicios y contó cómo logró sus objetivos.

Lo hizo a través de una publicación en Instagram donde relató que cambió su plan de entrenamiento hace seis meses, cuando dejó su tierra natal para radicarse en Miami, Estados Unidos.

Publicidad

“En tiempos de pandemia y estar en cuarentena nos ha puesto a prueba a todos desde muchos aspectos. En mi caso, darme cuenta de que quiero lograr objetivos en mente y cuerpo ha sido uno de ellos. Sin embargo, ser parte del equipo de Rodrigo Garduño durante seis meses y hacer dos ciclos de 54 días sin descanso me ha llevado a retarme a mí misma y ver de lo que soy capaz. Hoy puedo decir que veo grandes resultados, no solo en la parte física sino emocional y mental y ver los cambios de salud y la vitalidad de mi cuerpo por estos días no tiene precio”, escribió Daniela Ospina.

La empresaria acompañó el texto con una fotografía donde dejó al descubierto sus ‘cuadritos’, luego de finalizar su rutina de ejercicio.

El entrenador de la modelo aprovechó el post para resaltar las cualidades de la paisa como alumna y como persona.

Publicidad

“Lo máximo mi Daniela, no solo me gusta entrenarte todos los días por tu gran nivel y actitud, te considero parte de mi familia por el gran ser humano que eres. Te quiero”, respondió Rodrigo Garduño.

Las amigas y seguidores de Daniela la felicitaron por sus resultados y le pidieron que comparta algunas rutinas para hacer en casa durante la cuarentena.