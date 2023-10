Daniela Ospina reveló los motivos detrás de su separación de James Rodríguez: "Malas decisiones"

La empresaria y modelo Daniela Ospina recientemente recordó su matrimonio con el futbolista colombiano James Rodríguez y los pormenores de su separación. La famosa pareja se casó en 2010 y en 2017 anució su separación en un comunicado.



A pesar de su separación, Ospina y Rodríguez mantienen una buena relación debido a su hija Salomé Rodríguez, por lo que se les ve muchas veces juntos en reuniones familiares.

En medio de una entrevista con el creador de contenido Jorge Serratos, en el programa 'SINERGÉTICOS', Daniela Ospina recordó los cambios en su vida que trajo el matrimonio con el futbolista James Rodríguez , cuando ella apenas tenía 18 años.

"Me casé a los 18 años y fue un cambio muy radical en mi vida. Además de mudarme a otro país, casarse a los 18 años es un gran desafío", aseguró la empresaria. Ospina señaló que en ese momento vivió una etapa bastante emocionante y que le dejó uno de los mejores regalos, su hija.



Daniela Ospina agregó que "no puedo decir si me fue bien o mal, porque cada uno tiene su propia perspectiva. Fue mágico y hermoso, una decisión hermosa, pero después del matrimonio vienen muchas cosas, la madurez y experiencias que aún faltan por vivir".

La relación entre Ospina y Rodríguez duró siete años, en medio de los cuales el futbolista colombiano ganó protagonismo en medio del Mundial 2014 y tuvieron a su única hija Salomé Rodríguez, luego el '10' colombiano fue convocado por el Real Madrid y la familia llegó a Europa.

Con su llegada al otro continente, Daniela Ospina aseguró que recibió muchas críticas. "Hubo una oleada de comentarios negativos. No sé, decían que parecía un travesti, que no sé qué más. No sabes cómo manejarlo. La vida puede cambiar y cambiar para mejor, pero debes lidiar con muchas cosas que mentalmente no eran lo que esperaba. Lo pasé muy mal, en silencio, muy sola, pero lo pasé muy mal".



Entonces, en 2017 la pareja publicó un comunicado a sus seguidores en el que comunicaba su separación. Sobre eso la empresaria Daniela Ospina, quien ahora está casada con el actor venezolano Gabriel Coronel , señaló que ambos tomaron rumbos distintos.

"Creo que fue por malas decisiones. Si como familia o pareja no estás fuertemente unido, será muy complicado, ya que cada uno buscará sobrevivir por su cuenta. Creo que eso fue lo que pasó; cada uno se fue en su propia dirección y quizás en algún momento ambos nos sentimos solos", aseguró.