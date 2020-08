Daniella Álvarez declara su amor: “que bendición tener este pedacito de pierna para poder abrazarte”

View this post on Instagram

Pienso que una de las claves para seguir enamorados es la gratitud. Aprendamos a apreciar lo que tenemos. Las mejores relaciones de pareja son aquellas las que deciden nunca rendirse a pesar de las dificultades. 🙏 Amor, que bendición tener este pedacito de pierna para poder abrazarte todas las noches y recordarte lo mucho que te amo. Gracias por ese amor tan lindo que me das y nunca soltarme. @lenard.vanderaa