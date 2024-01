Daniella Álvarez debutó como cantante y sorprendió a sus seguidores: “Me hizo llorar”

La modelo y exreina Daniella Álvarez acaparó la atención en redes sociales tras compartir su interpretación de la alabanza cristiana Perfume a tus pies.



En un video, publicado en su cuenta de Instagram, la también presentadora fue acompañada por su prima Melissa Pava. Juntas cantaron la tonada y deleitaron con su talento.

“Que cada día de nuestra vida sea para amarte y adorarte! 🙌🏼❤️ Gracias por tanto Dios!”, indicó Daniella Álvarez.

Asimismo, la Señorita Colombia 2011-2012 recalcó: “Quienes me conocen saben que me gustan mucho las canciones de Dios, afortunadamente no hay que ser cantantes para cantarle a Él, solo hacerlo desde el corazón”.

La interpretación de la exreina de belleza fue elogiada por los usuarios de las redes sociales, quienes dejaron comentarios como “Te admiro, Dani”, “Espectacular”, “Me hizo llorar”, “Se ve que la cantaron con el corazón y sonó demasiado lindo”, “Mágico”, “Que bella voz, tan dulce. De verdad que te puedes dedicar al canto”, “Cuanta resiliencia, te admiro”.

