Daniella Álvarez encabeza la lista de invitados del aniversario de ‘The Suso’s Show’

Suso, ‘el paspi’ más querido de la televisión colombiana, celebrará este domingo el cuarto aniversario de su programa en Caracol Televisión.

“Va a estar Juasnes (Juanes), Jasmes (James Rodríguez), va a estar Daniella Álvarez, que es la invitada, vamos a tener hermosos recuerdos para todos ustedes, va a estar J Baslvin (J Balvin) tasmbién”, contó Suso.

Un programa que se ha robado el corazón de todos los colombianos.

“El cariño de la gente que nos escribe diciendo: ‘Suso, qué gracias por alegrarnos la vida, gracias por arreglarnos los domingos’, ‘Suso, vemos el programa con toda la familia, incluso dos o tres pegados que no faltan’, relató emocionado.

La pandemia por el COVID-19 ha sido todo un reto para él y para el equipo de producción del programa.

“Es que grabar virtual no es fácil, no es nada fácil, pero lo estamos haciendo”, confesó.

Suso relató, entre risas, que estuvo a punto de tener en su programa a dos grandes celebridades estadounidenses:

“Hombre, sí, no he podido entrevistar a Obasma (Barack Obama) y a Brad Pitt; me han llamado mucho, pero no hemos podido cuadrar agendas”.

También, hay otros invitados que espera tener pronto.

“Me falta por ejemplo Shaskira (Shakira), me falta Carlos Vives y me gustaría entrevistar al papa pa’ hablar de futbol, pa’ hablar cosas importantes, Francisco que es muy buena papa”, añadió.

Por eso, invita a los televidentes a “tirar caja" este domingo con un capítulo especial de ‘The Suso’s Show’, después de ‘Expediente final’.