Daniella Álvarez habló de su ex Lenard Vanderaa y confesó qué opina de él Daniel Arenas

No hay semana que la presentadora y modelo Daniella Álvarez pase desapercibida. Además de ser un ejemplo de resiliencia, su vida amorosa también está en el foco de los medios especializados en entretenimiento. En esta ocasión habló de su exnovio el actor español Lenard Vanderaa y su nueva pareja Daniel Arenas.

Sobre su anterior relación, Daniella Álvarez aseguró, en entrevista con el periodista dominicano Tony Dandrades, que está inmensamente agradecida con Lenard Vanderaa, tanto que, si “el día de mañana escribo un libro, ahí estará él presente porque fue algo muy importante y un momento esencial en el que estuvo”.

“Afortunadamente con Lenard terminé en muy buenas condiciones, creo que después de todo lo que vivimos juntos, después de todo ese apoyo que me dio, realmente nunca podré olvidar. Él hará siempre parte de ese momento de mi vida, de mi historia”, aseguró Daniella Álvarez.

Además, confesó qué opina su actual novio, Daniel Arenas, de Lenard Vanderaa.

“Mi pareja actualmente sabe y él dice que ‘qué bonito que yo haya podido tener a esa persona apoyándome de esa manera en ese momento de mi vida y hay mucha gratitud”, dijo Daniella Álvarez.

Daniel Arenas y la familia de Daniella Álvarez

Sobre la relación entre Daniel Arenas y su familia, aseguró que “es una persona encantadora, super familiar, yo creo que es algo que compartimos demasiado. Cayó muy bien, es un tipazo, me quiere muchísimo y claramente eso mi familia lo ve: que es cariñoso, amoroso y muy incondicional”.

Confesó que hace 10 años, cuando ella era señorita Colombia, Daniel Arenas y su mamá coincidieron en un avión y desde ese momento él quedó con el contacto de Daniella Álvarez.

“Desde ese momento Daniel me escribía, pero yo siempre tuve novio, entonces nunca pude conocer a Daniel". Sin embargo, el nuevo proyecto que está realizando por fin los unió.

“Siempre me habían dicho que ‘cuando tu encuentras la persona que es, tu vas a sentir’ y eso fue lo que de pronto lo que tuvo él (Daniel Arenas), que no he tenido con los demás”, puntualizó.

Vea aquí la entrevista completa de Daniella Álvarez: