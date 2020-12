Daniella Álvarez revela otra dura noticia sobre su salud: “Mi pie derecho no volverá a funcionar”

La exseñorita Colombia Daniella Álvarez reveló que su estado de salud sufrió una nueva complicación: ahora su pie derecho no responde.

La barranquillera ya había sido sometida a varias cirugías luego de que le detectaran una isquemia (masa) en el abdomen, lo que provocó una patología que llevó a la amputación de parte de su pierna izquierda.

“Llegó la hora de contarles. Me hice un examen que se llama electromiografía. Después de la isquemia, que se llevó mi pie izquierdo, mi pie derecho quedó en muy buenas condiciones, pero no quedó funcional para ese momento y los médicos me dijeron que con terapias, con corrientes y con ejercicios, lo más seguro es que se fuera a recuperar”, relató la joven.

Sin embargo, seis meses después, los médicos encontraron daños al parecer irreversibles.

“Me hice la electromiografía y mostró que tenía una lesión muy grave de la rodilla para abajo y fui a donde mi doctor y dijo que el nervio de la tibia y el peroné se dañaron completamente. La isquemia los afectó en su máxima expresión”, manifestó por lo que muy difícilmente podrá volver a mover su pie.

“Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así, porque estoy segura de mis capacidades y sé que voy a volver a caminar, bailar y hacer deportes porque para Dios no hay nada imposible y él nunca me abandona”, escribió en su cuenta de Instagram.