Daniella Álvarez revela triste noticia sobre pie derecho: "Muy difícilmente podrá volver a moverlo"

Daniella Álvarez compartió con sus seguidores que está presentando complicaciones de salud en el pie derecho, el cual resultó afectado por cuenta de la isquemia que padeció hace tres años y que la obligó a amputarse la pierna izquierda.



"Llegó la hora de contarles cómo está el asunto. Resulta que la semana pasada me hice un examen que se llama electromiografía, que debía esperar seis meses después de mi isquemia para saber qué expectativas podía tener de mi pie derecho, que me quedó caído y la isquemia lo afectó", dijo Daniella Álvarez.

@lgalvan110 @Daniela Álvarez Tv Acto de Fe y Superación. A esto le llama resiliencia. Con la ayuda Divina de Jesús Cristo TODO ES POSIBLE, hasta aquello que creíamos imposible, se convierte en milagros. La fe mueve montañas. Y es cierto , no todo es como queremos, sino como el dueño de la vida dispone #danielaalvareztv1 @daniela Álvarez tv #danielaalvarez #danielaalvareztv1 ♬ sonido original - Laura Galvan

Después de los exámenes que se practicó, el médico que atiende su caso le aseguró lo siguiente: "Muy difícilmente podrás volver a mover tu pie". La presentadora mencionó que tiene comprometidas otras partes de su cuerpo que le afectan a la hora de caminar, como la tibia y el peroné.

"Después de perder una pierna, una noticia de estas no nos da tan duro. Creía y tenía la esperanza de que mi pie pudiera llegar a recuperarse mucho, incluso, esperaba un 80 % de recuperación. Pero acepto la voluntad de Dios y me la pone un poquito difícil para demostrarle al mundo que sí se puede", agregó la modelo.



Finalmente, Daniella Álvarez señaló que deberá esperar más tiempo para determinar si su pie mejora o no. Además, seguirá las recomendaciones que le dio el médico.

@lgalvan110 @Daniela Álvarez Tv Acto de Fe y Superación. A esto le llama resiliencia. Con la ayuda Divina de Jesús Cristo TODO ES POSIBLE, hasta aquello que creíamos imposible, se convierte en milagros. La fe mueve montañas. Y es cierto , no todo es como queremos, sino como el dueño de la vida dispone #danielaalvareztv1 @daniela Álvarez tv #danielaalvarez #danielaalvareztv1 ♬ sonido original - Laura Galvan

Meses atrás, Daniella Álvarez también le había comentado a sus seguidores que tiene una enfermedad en la piel. A través de la opción de historias en Instagram, la también empresaria reveló dos patologías a las que se ha enfrentado con el paso de los años mientras visitaba a su dermatóloga de confianza para eliminar algunas manchas en la zona del rostro.

Publicidad

"Por acá, si se dan cuenta tengo un vitíligo de hace muchísimos años, que iba por aquí y resulta que, por estrés, me está llegando por acá, entonces vengo a que me lo cuiden", dijo.



Después de la primera publicación, los seguidores de la exreina de belleza se mostraron curiosos por las afectaciones de su piel, por esto Daniella Álvarez explicó los detalles que acarrean sus enfermedades.

"Para los que quieren saber sobre la manchita, quiero contarles que hace diez, once años atrás, no sabía que tenía tiroides un poco no regulada, tenía hipotiroidismo bajo, pero lo tenía y como efecto secundario, me salió esa mancha, que fue lo que me avisó que algo literal estaba mal en mi cuerpo".