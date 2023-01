Daniella Álvarez reveló que padece de una enfermedad en la piel: “Algo estaba mal en mi cuerpo"

La modelo y exseñorita Colombia Daniella Álvarez, quien es reseñada como un claro ejemplo de resiliencia y valentía, compartió con sus seguidores que padece de una enfermedad en la piel.

A través de la opción de historias en Instagram, la también empresaria reveló dos patologías a las que se ha enfrentado con el paso de los años mientras visitaba a su dermatóloga de confianza para eliminar algunas manchas en la zona del rostro.

“Por acá si se dan cuenta tengo un vitíligo de hace muchísimos años, que iba por aquí y resulta que, por estrés, me está llegando por acá, entonces vengo a que me lo cuiden”, dijo.

Después de la primera publicación, los seguidores de la exreina de belleza se mostraron curiosos por las afectaciones de su piel, por esto Daniella Álvarez explicó los detalles que acarrean sus enfermedades.

“Para los que quieren saber sobre la manchita, quiero contarles que hace diez, once años atrás, no sabía que tenía tiroides un poco no regulada, tenía hipotiroidismo bajo, pero lo tenía y como efecto secundario, me salió esa mancha, que fue lo que me avisó que algo literal estaba mal en mi cuerpo".

El anuncio de las enfermedades de Daniella Álvarez consternó a los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, estos dejaron mensajes de apoyo a la modelo colombiana.

“Ella es hermosa”, “Es una mujer tan fuerte”, “A esta muchacha le han tocado unas cosas muy rudas, es una guerrera”, precisaron.