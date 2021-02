“Contra todo pronóstico”: Daniella Álvarez sorprende trotando con su prótesis

La barranquillera Daniella Álvarez sigue dando muestras de que con persistencia las metas se pueden lograr. Luego de la amputación de parte de su pierna izquierda y los problemas que ha tenido en el pie derecho, la exreina publicó un sorprendente video .

“¡Contra todo pronóstico pude trotar! Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho pues no ayudaría en mi propulsión”, contó en Instagram .

Esto porque, como había dicho anteriormente, el nervio de la tibia y el peroné del pie derecho “se dañaron completamente” debido a que la isquemia por la que fue sometida a varias cirugías “los afectó en su máxima expresión”.

Sin embargo, sobre su nuevo logro - volver a trotar - señaló: “Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el yo puedo. Cuando me solté de la mano de mi fisio y me vi trotando sola, lloraba por dentro de emoción. Ha sido igual todas las veces que he logrado algo por primera vez, otra vez, demostrándome a mí misma que todo es posible a pesar del grado de dificultad”.

Confesó que ha entrenado bastante para lograrlo y cada 30 metros debe parar para descansar el muñón y la cadera, que no están muy adaptados todavía a su prótesis. Aprovechó también para agradecer a todas las personas que han estado a su lado.

Entre los comentarios de admiración que recibió se destacan los de las medallista olímpicas Mariana Pajón y Caterine Ibargüen , a esta última Daniella Álvarez le respondió con una solicitud: “otro día me llevas a saltar largo”.