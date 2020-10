Daniella Álvarez vuelve a montar en bicicleta y así demuestra que “no hay imposibles”

El video de Daniella Álvarez montando en bicicleta es un hit en redes sociales; en menos de un día acumula más de dos millones y medio de reproducciones.

“Dios me demuestra que no hay imposibles cuando hay ganas y voluntad”, escribió la modelo al compartir las imágenes.

Además, recalcó la importancia que su familia ha tenido en la recuperación tras los problemas de salud que sufrió en mayo pasado, incluida la amputación de parte de la pierna izquierda.

“Hace muchos años mi papá me dio este empujoncito para aprender a montar bicicleta y hoy me lo da mi hermano Ricky. Gracias Dios, nada me hace falta gracias a tu amor incondicional”, dijo.

Y agregó: “Aprendimos juntos y ahora volvemos a aprender juntos, ahora yo sin media pierna”.

En las redes sociales, Daniella Álvarez ha documentado, paso a paso, cómo sigue adelante con su vida y miles han encontrado en sus mensajes una inspiración.

