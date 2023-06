Daniella Álvarez y Daniel Arenas, juntos en una iglesia: ¿reconciliación a la vista?

Una imagen de Daniella Álvarez junto a Daniel Arenas causó revuelo en las redes sociales, pues la modelo y el actor fueron vistos en una iglesia cristiana en Miami, al parecer, tomados de la mano.



En la fotografía se observa a la pareja con los ojos cerrados, mientras un pastor hace una oración por ellos. Esta imagen se hizo viral días después de que Daniel Arenas encendió los rumores de una ruptura con Daniella Álvarez por un pequeño detalle durante una transmisión en vivo de 'Hoy día', programa de Telemundo donde el actor es presentador.

La situación se dio cuando Jorge Medina, invitado en el matutino, les pidió a todos los presentes que levantaran la mano si actualmente tenían pareja . Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, fue el primero en hacerlo. No obstante, Arenas no lo hizo e inmediatamente llamó la atención de los seguidores del programa.

Sin embargo, con la reciente foto de Daniella Álvarez junto a Daniel Arenas, muchos aseguran que hubo una reconciliación entre ellos. "Qué bellos, siempre me ha gustado esta parejita", "Esto sí me da alegría", "Me alegra por ellos, uno tiene que ser consiente que nada ni nadie en la vida es perfecto ❤️‍🩹", "Buena decisión de mantener su relación alejada de las redes. No falta el chismoso" y "Muy bellos 🔥 Ojalá y sea cierto 💝" fueron algunas opiniones en redes sociales.

La modelo colombiana también se había pronunciado el pasado mes de abril y dijo que "cada quien decide cómo quiere mostrar su relación, si no la quiere mostrar y eso es muy respetable". Incluso, cuando se le preguntó si ella y Daniel Arenas seguían siendo pareja, la también presentadora dejó claro que sí continuaban juntos.



¿Quién es Daniella Álvarez?

Es una modelo colombiana. Ganó gran atención y reconocimiento en 2011 cuando participó en el certamen de belleza de Miss Colombia, representando al departamento de Atlántico. Daniella se llevó la corona.

Ha trabajado con varias marcas de moda y ha sido protagonista de revistas y campañas. Es conocida por su belleza deslumbrante, confianza y personalidad carismática. En 2020, Daniella Álvarez enfrentó una situación desafiante cuando tuvo que someterse a una cirugía de emergencia debido a complicaciones derivadas de una afección vascular.

Como resultado, tuvo que amputarse la pierna izquierda. A pesar de este contratiempo, demostró una increíble resiliencia y positividad, inspirando a muchos con su proceso de recuperación.

Más allá de su carrera como modelo, Daniella Álvarez se ha convertido en una figura influyente y defensora de la positividad corporal y la inclusión. Ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad y promover la aceptación de uno mismo y la belleza interior.