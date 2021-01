Daniella Álvarez y la emotiva dedicatoria a su pierna: “quiero que sepas que estoy bien”

La exreina Daniella Álvarez no deja de sorprender en redes sociales con sus mensajes de resiliencia tras perder parte de la pierna izquierda luego de complicaciones de salud. En esta ocasión hizo una emotiva dedicatoria.

Fue a mediados del año pasado cuando la presentadora les contó a sus seguidores que le amputarían el pie izquierdo y parte de la pierna. Esto, según trascendió, como consecuencia de una isquemia tras varias operaciones debido a una “bolita” que le había salido en el abdomen.

Por eso, en una reciente publicación en Instagram dedicó sentidas palabras. “Querida pierna izquierda, hace 7 meses de repente te arrebataron de mí, pero quiero que sepas que estoy bien”, escribió en una imagen que ya suma más de 300 mil ‘me gusta’.

En la fotografía, en la que se le ve con una de las prótesis que utiliza, también señaló que, aunque ahora es “un poco más duro”, no tiene duda de que “todo se puede”.

“Me diste 32 años de vida únicos para bailar, correr, montar bicicleta, jugar con mis hermanos, ayudar a mis abuelos, enorgullecer a mis papás por mis habilidades, correr detrás de mi sobrino, y disfrutar entrar al mar y nadar hasta que me cansara. Nada nunca va a igualarte, pero le doy gracias a Dios por estas maravillosas prótesis, que me permitirán seguir mi vida, un poco más duro, pero todo se puede”, afirmó.

Hace pocos días Daniella Álvarez compartió también ‘sus primeros brincos’.