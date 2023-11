Daniella Donado, expareja de Juan Manuel Mendoza, estuvo en la boda del actor con Melina Ramírez

El pasado fin de semana la pareja de famosos Juan Manuel Mendoza y Melina Ramírez se casaron en Cartagena. A través de redes sociales se conocieron varios videos de la ceremonia, entre ellos destacaron los de Daniella Donado, expareja del actor.

Luego de que el pasado 10 de octubre la presentadora y el actor sorprendieran a sus seguidores anunciando que realizaron su boda civil , ahora los famosos se casaron por la iglesia en Cartagena y hasta allá llegó la exreina de belleza y expareja de Juan Manuel Mendoza, Daniella Donado.

"Un fin de semana celebrando el amor. Se pasó demasiado bueno", escribió Donado en una publicación en sus redes sociales. En las imágenes y videos no solo se ve a la mujer con su actual pareja en la boda de su ex, sino que también grabó a Melina Ramírez llegando al altar.

Además, grabó el momento en que Valeria, la hija que tiene junto a Juan Manuel Mendoza, tomada de la mano de Matías, hijo de Melina Ramírez y Mateo Carvajal, fueron los encargados de dar el paso previo a la feliz pareja al altar.

La presencia de Daniella Donado fue aplaudida por los internautas, quienes destacan la "madurez" y "respeto" entre las dos mujeres. "No debe asombrarnos la madurez de estas dos parejas, es como debe ser, deberíamos normalizar el llevarnos bien con el ex o la ex", "Me encantan estas dos parejas... Son un ejemplo de madurez emocional", "Que belleza de niños por Dios, que relación tan sana la de esta expareja", se lee en varios comentarios.

Según se ve en algunos videos revelados por el programa La Red en redes sociales, los dos famosos decidieron llevar a cabo su matrimonio religioso en La Heroica, una ceremonia en la playa y frente al mar en la que ambos lucieron de blanco.

Juan Manuel Mendoza llevó un traje completamente blanco, al igual que Melina Ramírez, quien lució un vestido del mismo tono con varios detalles brillantes, unas mangas de tela que llegaban hasta el suelo y una diadema para adornar su cabello suelto.

Cabe recordar que la relación entre Juan Manuel Mendoza y Daniella Donado inició en el año 2010, tiempo después se casaron y tuvieron a su primogénita.

Sin embargo, cuatro años más tarde anunciaron su separación debido, aparentemente, a las dificultades de la distancia, pues el actor trabajaba en Colombia y ella buscaba nuevas oportunidades en Miami, luego de haber pasado por el 'Desafío Marruecos 2014'.