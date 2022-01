Danna García habló de brote de COVID en Pasión de Gavilanes 2 y tuvo que borrar publicaciones

Danna García causó revuelo entre sus seguidores y los de Pasión de Gavilanes al alertar sobre un posible brote de COVID durante las grabaciones de la segunda temporada.

Inicialmente, Danna García escribió en sus redes sociales que había estado en contacto con una persona contagiada de COVID.

“Ayer en grabación me maquilló una persona contagiada de COVID. Ella había estado en contacto con otras personas positivas, pero al parecer no la aislaron correctamente. Yo confío en Dios, en que esta pandemia que nos está afectando a todos sea benevolente”, señaló y las reacciones no se hicieron esperar.

Sin embargo, poco tiempo después de que se rumorara sobre una supuesta complicada situación dentro de la producción de Pasión de Gavilanes 2, Danna García eliminó las publicaciones y, ante la preocupación de sus seguidores, se volvió a pronunciar.

"Me mandaron mensajes lindos que están preocupados por mí, yo estoy bien. No les voy a mentir, me pidieron quitar el mensaje que puse en redes sociales sobre eso y entiendo por qué y creo que tienen toda la razón y creo que no es el momento para generar ningún tipo de pánico, ni de sustos, ni de nada, así que acato instrucciones", dijo Danna García en una transmisión en vivo en Instagram.

Y agregó que no tiene conocimiento de cuántos son los casos dentro de la producción y “no quiero saber porque mientras estemos sanos y nos cuidemos todos y estemos en un entorno positivo y constructivo creo que eso es lo que hay que hacer y seguimos trabajando". Asimismo, Danna García confirmó que, de momento, está aislada.