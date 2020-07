Danna García se enojó con sus vecinos y los llamó “petardos” por organizar fiesta en plena pandemia

Tras vencer el coronavirus, Danna García se ha estado muy comprometida con las medidas y precauciones para evitar más contagios de la enfermedad.

A través de redes sociales, la antioqueña ha contado cómo fue su batalla contra el virus y algunos efectos secundarios que aún padece.

Incluso, insiste en tomar medidas de precaución personales y no confiarse solo en los protocolos de comercios y sitios públicos, pues contrario a lo que muchos creen el virus está latente.

En la mayoría de lugares te toman la temperatura para poder entrar. Sabrán ellos q a la mayoría de las personas con covid la fiebre solo les dura par de días y después, pues nada .. siguen contagiando !! 🤔

Creo q mejor es no confiarse y protegerse 🤗 — Danna Garcia (@DannaGarcia) July 4, 2020

Recientemente, la actriz se mostró bastante molesta e indignada porque sus vecinos organizaron una fiesta.

En su perfil de Twitter, la colombiana -que reside en Estados Unidos- se despachó contra estos y los tildó de "petardos".

“Ay, no me lo van a creer, pero mis vecinos tienen tremenda fiesta y hasta Dj. Y yo me pregunto, dos meses alejada de mi familia para que a estos petardos luego uno se los cruce y contagien a mi hijo”, escribió muy enojada.

Ayy .. no me lo van a creer, pero mis vecinos tienen tremenda fiesta y hasta Dj. Y yo me pregunto , 2 meses alejada de mi familia para q a estos petardos luego uno se los cruce y contagien a mi hijo . 🤨🤬 — Danna Garcia (@DannaGarcia) July 4, 2020

A la indignación de la actriz se sumó el de sus seguidores, quienes le sugirieron denunciar ante las autoridades pues este tipo de acciones ponen en riesgo a todos los habitantes del edificio.

Luego de desahogar su ira por lo ocurrido, la actriz no volvió a referirse al tema.