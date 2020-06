Danna Paola está ‘Sola’, como su canción para sanar el corazón

La actriz, cantante, modelo y compositora mexicana Danna Paola, con la canción ‘Sola’, confirma que esta soltera y, aunque cantó con Sebastián Yatra el tema ‘Contigo’, no fue la causa de la ruptura de artista paisa con la cantante argentina Tini Stoessel, como se rumoraba.

“’Sola’ es un himno para sanar un poco el corazón roto, de una manera más sabrosa para bailar”, dice Danna Paola.

El que le inventen romances, el que la critiquen y la elogien ha sido una constante en la vida de esta joven de casi 25 años que inició su carrera artística desde muy niña. Camino que no ha sido fácil.

“Yo soy una persona que me construido a partir de muchos breakdowns (rupturas), de momentos supertristes de ansiedad, de estrés, de desamores, de amores. Pero creo que uno no es monedita de oro, no tenemos por qué caerle bien a todo el mundo”, asegura.

Y sola, como la letra de su canción, va para adelante con sus sueños, metas, creyendo en sí misma y dando ejemplo a sus seguidores.

“Toda mi niñez y mi vida he estado enseñada o educada a que calladita me veía más bonita y, la verdad que pues no. Entonces, ir aprendiendo sobre eso no es soberbia, es seguridad y hacerlo desde lo más profundo y genuino, y poder alentar a más mujeres a hacerlo”, sostiene.

Finalmente, desde su casa en México, Danna Paola afirma que próximamente se vienen más colaboraciones con Sebastián Yatra que van a “gustar muchísimo”.