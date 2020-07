Danna Sultana y su pareja trans revelan datos sorprendentes del nacimiento de su hijo

Tras 24 horas de trabajo de parto, Ariel, el bebé de Danna Sultana y Esteban Landrau llegó al mundo por cesárea el jueves 16 de julio.

“Llegamos a la cita de rutina en la semana 40, Esteban tenía contracciones, pero no se había dado cuenta”, recordó Danna en su canal de Youtube.

La pareja transgénero vivió esta hermosa experiencia unida, minuto a minuto, y quisieron compartirlo con sus seguidores a través de su canal en esta plataforma de videos.

“Yo me volteaba de un lado, me volteaba del otro aguantando las contracciones, me dieron medicamentos para aguantar el dolor, pero mis amores, yo pujaba, pujaba, pujaba y Ariel no quería salir”, narró Esteban.

Pero el proceso de dilatación no avanzó y Esteban no aguantó los dolores, por lo que Ariel tuvo que nacer por cesárea.

“Llegaron los nervios porque fue una cirugía de cesárea, tú sientes que te van a abrir por la mitad, yo tenía pánico de que me quedara, tenía pánico en perder a Ariel y dejar a Danna sola”, recordó temeroso Landrau.

Danna fue fundamental para darle tranquilidad a su pareja durante el parto.

“A Danna la sentaron al ladito mío yo le dije: háblame, háblame, háblame y esta mujersota que está aquí, bella y hermosa, me estuvo hablando en todo momento”, destacó el deportista puertorriqueño.

“Yo le decía a Esteban: tranquilo, vamos a salir de acá los tres, Dios está con nosotros. Ariel pesó nueve libras. Cuando lo sacaron eso fue una que emoción de verdad no se puede describir”, manifestó la modelo transgénero paisa.

El bebé estuvo aislado por prevención del COVID-19 durante tres días, mientras los padres primerizos solo podían verlo a través de un vidrio.

“¡Dios mío! Cuando vimos a Ariel que lo alzaron para que lo viéramos… quién me manda meterme con una mujer tan grandotota, Ariel es gigantesco”, dijo Landrau.

Danna y Esteban ahora tienen la emoción de cuidar a su hijo.

“Es idéntico a Danna, idéntico, lo único que tiene mío son los ojitos y las orejas, pero todo lo demás Danna puso todo ahí yo no puse nada”, comentó entre risas el puertorriqueño.