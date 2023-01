Danny Boyle renunció a la dirección de ‘James Bond’ por diferencias creativas

Aunque se esperaba que la cinta fuera estrenada en noviembre de 2019, aún se encuentra en etapa de preproducción.

La salida de Boyle se produce casi tres meses después de que fuera anunciada su contratación. El británico de 61 años tiene en su palmarés un Óscar por ‘Slumdog Millionaire’ en 2008.

Los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, así como el protagonista Daniel Craig, anunciaron este martes que "debido a diferencias creativas Danny Boyle ha decidido no dirigir 'Bond 25'".

Estaba previsto que ‘Bond 25’ comenzara a rodarse en diciembre en los estudios Pinewood, en las afueras de Londres, y se estrenara en noviembre de 2019.

El realizador había comenzado el proceso de casting para encontrar al villano y a la ‘chica Bond’, según la revista Variety.

Boyle saltó a la fama en 1996 con su segunda película, ‘Trainspotting’, protagonizada por un joven Ewan McGregor, que narraba las vicisitudes de un grupo de drogadictos de Edimburgo y cuyo guionista, John Hodge, es el autor del guion original del próximo Bond.

Su último filme como director fue precisamente la segunda parte de "Trainspotting", estrenada en 2017.

El nombre de su sustituto no fue anunciado, pero antes de fichar al director británico, los productores habían mostrado interés por el escocés David Mackenzie (‘Hell or High Water’) y el canadiense Denis Villeneuve (‘Blade Runner 2049’).

Para ‘Bond 25’, será la quinta vez que Daniel Craig, de 50 años, encarnará al espía. El actor británico anunció en 2017 que probablemente sería la última.