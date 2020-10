Dante, hijo de Juanes y Karen Martínez, sorprende cantando en inglés

View this post on Instagram

Hace algunos días logré convencer a @dantemonococo que grabara esta canción que hasta ese día yo no conocía. Se llama “Heather” de @conangray (Thank you 🙏🏼 man for inspiring my son to sing). Dante había terminado su clase semanal de canto con mi adorada @soryvocalcoach y en cuestión de 10 minutos fuimos al estudio y la grabó. No puedo ocultar mi alegría y mis ganas de compartirla con ustedes. El Dante me dio permiso 😂 y me cobró con un juego de $5 USD.