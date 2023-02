Darío Gómez: revelan nuevos detalles de la muerte del rey del despecho

El 26 de julio de 2022 Colombia recibió la dolorosa noticia de la muerte de Darío Gómez , el rey del despecho, un ícono de la música popular en el país. El programa de Caracol TV Expediente final, dirigido por Diva Jessurum, dedicó un capítulo al artista y reveló detalles de la vida y la muerte del antioqueño.



En la vida de Darío Gómez fue muy importante el nombre de Olga Lucía Ardila. Ella fue su esposa durante 35 años y musa de inspiración para varios éxitos como Me atrapaste, y aunque la relación amorosa terminó, el contacto profesional siguió y hasta su último día ella hizo las veces de mánager del cantante de 71 años.

A Expediente Final Olga le contó cómo fueron los últimos minutos de vida de su exesposo, quien luego de varias horas de trabajo había llegado a su oficina ese día, en el sector de Laureles, y adelantó trabajo que tenía pendiente.

Este es el capítulo completo de Expediente Final sobre la muerte de Darío Gómez:

Darío se vio con un arquitecto, con quien “hace días no se veían, se vieron y le dijo ‘don Darío, le gané yo la apuesta y usted nunca me pagó: yo dejé de fumar y usted no. Oigan a este (mirando el cigarrillo, dijo) ‘¿Qué lo voy a dejar para que mate a otro primero que yo? A los 40 minutos… eso fue la locura”; ocurrió la muerte.

Publicidad

Según Olga Lucía, la muerte de Darío Gómez fue “casi que de inmediato. No dejé ni siquiera que le tomaran la presión, yo ‘bájenlo, bájenlo, bájenlo’ para llevarlo al hospital. Todavía tenía esperanzas, pero se me perdieron todas”.

Tan pronto se conoció la noticia empezaron los homenajes a quien hiciera famosos éxitos como Nadie es eterno en el mundo, Daniela, Sin respeto no hay amor, Sobreviviré, Mi renuncia y cientos más que cosechó en sus días como el rey del despecho.



Una de sus hijas que reveló que el hijo de San Jerónimo les había hecho un pedido para cuando él faltara: “Dijo, cuando yo muera a mí no me vayan a llorar; vienen, traen mariachis, se emborrachan tres días seguidos. A mí no me lloren”.

Aunque a muchos les quedó en la retina que Olga Lucía era su esposa, la verdadera viuda de Darío Gómez es Johana Vargas, de quien poco se conocía, pero que en los últimos tiempos ha hecho publicaciones donde evidencia lo mucho que extraña a su compañero de vida.