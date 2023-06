David Manzur presenta su nuevo libro monográfico que recopila su historia artística

David Manzur , el único artista vivo de la década de los años 20 que sigue pintando, celebra 70 años de carrera artística. Noticias Caracol dialogó con el reconocido pintor.

“Yo en esta edad, hablando del pasado, mi pasado es prácticamente como la historia, aunque yo no veo el pasado, yo veo el futuro. Es muy extraño que yo, a mí edad, con 94 años, esté hablando de futuro. Cada vez creo que puedo hacer mejor lo que vengo haciendo”, expresó el artista.

Con sus caballos, la naturaleza muerta y retratando la figura humana, David Manzur ha hecho historia en el arte, y siete décadas después sigue siendo fiel así mismo, aferrado al pincel a sus 94 años.

David Manzur destacó que tiene tanta imaginación y ganas de seguir, que cree tendrá y podrá trabajar unos diez años más.

El pintor colombiano se proyecta al futuro y por eso se tilda de “ingrato”, pues no se aferra al pasado ni a sus grandes obras, siempre está pensando en la siguiente pintura.

“Obra hecha, obra olvidada. Siempre estoy pensando en lo que viene, y, como lo dije y lo digo siempre, lo que tengo en el cerebro es superior a lo que hago, por eso tengo que seguir adelante”, agregó.

Lleno de planes, David Manzur presenta su libro monográfico que pasa por las grandes décadas que marcó con su arte. Este libro se venderá en Colombia en la tienda del Museo de Arte Moderno de Bogotá y con sus ganancias se apoyarán los proyectos educativos del museo.

Más sobre David Manzur:

David Manzur Lodoño, oriundo de Neira, Caldas, es uno de los más grandes pintores de Colombia. El único artista vivo de la década de los 20, como lo fueron también otros grandes de la talla de Grau, Obregón, Negret y Villamizar.

Precisamente, se cumplen 70 años de su primera exposición individual y a sus casi 93 años trabaja 8 horas al día. Ha sido testigo de los grandes acontecimientos del siglo XX. Sobrevivió al COVID-19 y el único achaque que lo toca es una tendinitis que le dio por trotar 5 kilómetros diarios. Sigue pintando obras de gran formato con el pulso firme y la memoria intacta.

“Nunca me he sentido grande, nunca me he sentido impredecible, al contrario, vivo interrogándome a mí mismo, vivo dudando mucho, y así será para que yo pueda seguir buscando a través del trabajo a ver si de pronto hago algo bueno”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.